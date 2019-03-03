Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok ser tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya… CHP'nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü. Bu sırada bir grup teyzemiz belediyenin yapması gereken hizmeti kendilerinden talep ettiler. Bunun üzerine CHP'li onu diyor. Oy yoksa hizmet yok. Kafaya bak ya. Benim nur yüzlü teyzelerimi aşağılıyor." dedi.