Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Güvenliği Sempozyumu'nda önemli açıklamalar (02 Ocak 2020 Perşembe)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Güvenliği Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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