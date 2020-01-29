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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar

29.01.2020 | 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elazığ depremi, Fransa, Suriye, Rusya, Koronavirüs gibi birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 ile ilgili de önemli bir bilgi verdi. "Ya işin parasını verecekler ya da uçağı" dedi.

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