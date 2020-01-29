Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elazığ depremi, Fransa, Suriye, Rusya, Koronavirüs gibi birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 ile ilgili de önemli bir bilgi verdi. "Ya işin parasını verecekler ya da uçağı" dedi.