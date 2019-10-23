Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın Soçi kentindeki tarihi görüşmesi sonrası iki ülke arasında mutabık kalınan ‘Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası’ yayınlandı. Tarihi mutabakatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'deki zirve dönüşünde uçakta 10 maddelik mutabakata ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve Şoçi mutabakatının detaylarını yorumladı.