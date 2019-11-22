Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ndeki skandal iddialara cevap! "Bunların hayatı yalan"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın skandal iddialarına sert cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal iddialar hakkında; "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
07:06
00:43
03:19
00:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun villasına kaçak tadilat! 22.11.2019 | 10:08
00:36
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! 22.11.2019 | 00:07
08:25
İşte Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın yalan haberleri 21.11.2019 | 22:16
02:13
Külliye'de sürpriz konuk 21.11.2019 | 22:14
09:02
Okan Müderrisoğlu: "Dava, tank palet mi yoksa yerli milli üretim mi?" 21.11.2019 | 22:13
02:01
Külliye'ye giden CHP'li iddiasına yalanlama 21.11.2019 | 18:24
01:28
Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’a direnme kararı verdi 21.11.2019 | 17:23
00:57
Yerli ve Milli hava savunma sistemimiz HİSAR-A göreve hazır! 21.11.2019 | 16:27
09:05
01:16
01:40
Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur 21.11.2019 | 15:28
01:17
Başkan Erdoğan: "Tarımda dünyada 7'inci, Avrupa'da birinciyiz" 21.11.2019 | 15:18
02:37
Başkan Erdoğan: "Türk tarımını küresel şirketlere ezdirmeyeceğiz" 21.11.2019 | 15:14
01:14
02:10
03:18
Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması 21.11.2019 | 10:48