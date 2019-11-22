Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ndeki skandal iddialara cevap! "Bunların hayatı yalan"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın skandal iddialarına sert cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal iddialar hakkında; "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" dedi.