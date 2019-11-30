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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TANAP Projesi Avrupa Bağlantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

30.11.2019 | 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP programındaki konuşmasında "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. TANAP 20 ilden 67 ilçeden geçerek Avrupa'nın kapısına dayanmıştır" dedi.

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