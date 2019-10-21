Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar

21.10.2019 | 12:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da düzenlenen "2019 Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

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