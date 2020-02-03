Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin açıklamalar |Video (3 Şubat 2020 Pazartesi)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'deki hain saldırıda 4 askerimizin şehit olmasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 askerimiz de yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı taraftan etkisiz hale getirilmiş durumda. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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