Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

28.10.2019 | 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan, çok yönlü saldırılar, kesintisiz sürüyor. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak, bugünlere geldik" dedi.

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