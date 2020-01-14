Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

14.01.2020 | 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Libya ve İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Suriye'de, Libya'da macera peşinde değiliz. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir. Türkiye'nin güvenliğinin, Libya'nın, Irak'ın Kafkasların güvenliğinden geçtiğini hala anlamayanlara söyleyecek sözümüz bulunmuyor. Ama hamd olsun milletimiz bu gerçeği görüyor ve destekliyor." dedi. İdlib'deki son gelişmelerin doğrudan Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde İdlib'de yaşanan gelişmeler, bölgedeki her adımın ülkemizi nasıl doğrudan ilgilendirdiğini bir kez daha gösterdi. Sayıları 400 bini bulan İdlib'li kardeşlerimiz ülkemiz sınırlarına doğru harekete geçti. O çocukların çırılçıplak ayaklarıyla o çamurlu yollarda nasıl çırpındıklarını izliyoruz değil mi?" ifadelerini kullandı.

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