Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar (31 Ocak 2020 Cuma)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremine ilişkin bilgileri de aktardı. Ayrıca deprem paralarıyla ilgili kara propaganda yürüten CHP'ye ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Utanmadan deprem paraları nereye gitti diye soruyor. Van depreminde 20 katrilyona yakın para harcadık. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık" dedi.