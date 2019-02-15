Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Bursa mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Bir polis memurunun elini ısıran HDP'li vekile çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü mensuplarından olan milletvekili bayan benim polisimin elini ısırıyor. Bunların hesabını soracağız, bedelini ödeyecekler." dedi. CHP, İyi Parti ve HDP arasındaki kirli ittifaka da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: İyi Parti 'Milliyetçiyim' diyor. HDP ile nasıl oluyor da el ele kol kola dolaşıyor. Öte taraftan Saadet Partisi'nin bunlarla el ele kol kola yürümesini siz anlıyor musunuz? Eğer bu vatanı seviyorsak o zaman gelin CHP ve onunla yürüyenlere Osmanlı tokadını sandıkta atın.