Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da vatandaşlara hitap etti. Dünyanın en önemli altın üreticilerinden biri olan Venezuela'nın altınlarını Çorum'da işleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çorum 2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam 2018'de 742 milyon dolara ulaştı. Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum, her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde Çorum'u farklı bir noktaya taşıyacağız. Venezuela altının Çorum'da işleyecek." dedi.