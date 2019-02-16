Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edirne'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Edirne mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazını olaydan günler geçtikten sonra incelemeye gelen Kartal Belediye Başkanı'na çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartal'da geçtiğimiz günlerde bir bina çöktü. Belediye başkanı 5 gün sonra oraya kabadayı gibi gitti. Bay Kemal belediye başkanım oradaydı diyor. Kartal Belediye Başkanı bina yıkıldıktan 5 gün sonra oraya gidiyor, iyi de sen neredeydin?" dedi.