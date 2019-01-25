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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Venezuela'daki darbe girişiminin karşısında Maduro'nun yanında olmaya devam edeceğiz mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır'da darbe yaptılar o günden bu yana darbeyi yapanlarla görüşmedim. Şimdi de Venezuela'da darbe yapıyorlar orada da darbecilerin yanında olmayacağız o darbe girişiminin de karşısındayız." dedi. Sözlerine şimdi size bir müjde vereceğim şeklinde devam Erdoğan, " Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Emekli ve gazilerimiz için 5 bin toplu konut inşa edeceğiz. Erzurum'a 5 adet baraj, 13 adet gölet inşa ettik. Erzurum'daki çiftçilerimize tarımsal destek verdik." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar!
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