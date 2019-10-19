Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1992 yılındaki Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katillere silah verdi" diyerek Batı'lı ülkelerin Barış Pınarı harekatı sürecinde Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna tepki gösterdi.