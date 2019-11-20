Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanına sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanını yüzüne vurdu. Erdoğan, “Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı yok. Ama Kılıçdaroğlu 'Bin liranın altında emekli maaşı alan 847 bin kişi var' diye göz göre göre yalan söylüyor. Hakikati çarpıtıyor. Şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor” dedi