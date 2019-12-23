Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni programında önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni programında konuştu.
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