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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni programında önemli açıklamalar!

23.12.2019 | 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni programında konuştu.

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