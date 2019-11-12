Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 2 günlük ABD ziyareti gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesi Washington caddelerinde Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini anlatan panolar caddelerde dolaşmaya başladı. AA Muhabiri Hakan Copur, paylaştığı videoda " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini beklerken, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini anlatan panolar Washington caddelerini gezmeye hazır." ifadelerini kullandı..
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