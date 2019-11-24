Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Semra Acar, öğrenci Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı! "Liderlik sonradan olmuyor!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Draman’da İstanbul İmam Hatip Lisesi'deki Sanat Tarihi Öğretmeni Semra Acar'dan A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Öğretmeni Semra Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni olmayı "Bu benim ve onu yetiştiren çok değerli öğretmen arkadaşlarım için çok onore edici, gurur verici" olarak tanımladı. Öğretmeni Semra Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını ise "Liderlik sonradan olmuyor! Doğuştan oluyor. Zaten talebem olarak Recep Tayyip Erdoğan, bu potansiyele bu şartlara haiz bir talebe idi. Onun çok belliydi geleceği ve bugünkü konumu" sözleri ile anlattı.