Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı 2. görüşme bitti
TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törenin ardından Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım töreni sonrası başlayan 2. özel görüşme bitti.
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