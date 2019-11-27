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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu (27 Kasım 2019 Çarşamba)

27.11.2019 | 12:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreni’nde konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısal olarak değişmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BMGK'da 5 daimi üye, 15 geçici üye, bu 15 geçici üye içinde bir, iki Müslüman ülke yer alıyor diye kendimizi kandırmayalım. BMGK'nın yapısının dünya nüfusunun coğrafi ve dini yapısı göz önüne alınarak yeniden yapılandırılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

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