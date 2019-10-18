Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya temsilcilerini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya temsilcilerini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Suriye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi evinden olurken 6 milyon kişi de ülke dışına çıkmıştır. 4 milyona yakını Türkiye'ye geldi.

"DEAŞ UNSURLARI İLE EN ETKİLİ MÜCADELEYİ TÜRKİYE YÜRÜTTÜ"

3 binin üzerindeki DEAŞ'lıyı El Bab'da etkisiz hale getirdik. Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

Amerika Türkiye yerine PKK/YPG terör örgütü ile bu işi yürütmeyi tercih etti.

ABD, Türkiye yerine PKK/YPG terör örgütü ile bu işi yürütmeyi tercih etti. DEAŞ temizlendi ama YPG sınırlarımız boyunca tehdit haline geldi. Biz sonuç olarak kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur kaldık.

"HAREKATIMIZIN 2 TEMEL AMACI VARDIR..."

Harekatımızın 2 temel amacı vardır. Birincisi terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi de 3,6 milyon Suriyeliyi kendi topraklarında iskan etmektir.

Barış Pınarı Harekatında 30 km derinliğe ulaşınca ABD ve bazı AB ülkelerinin tavrı değişti.

Bin 360 km alan ile 65 yerleşim yerini kontrol altına aldık. 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. 750 terörist etkisiz hale getirildi. Havan ve füze saldırılarında 20 vatandaşımız şehit oldu.

"TSK BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK"

Operasyonumuza 120 saat ara verdik. Teröristler silahlarını iade edecek ve 30 km'lik alanın dışına çıkacaklar ve bu arada TSK bölgeden çıkmayacak. ABD ile mutabakatımıza göre ülkemize yönelik tüm yaptırımlar kaldırılacak.