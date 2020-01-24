Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber kurdele kesen Almanya Başbakanı Merkel'in bu hareketi sosyal medya olay oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile beraber açılış kurdelesi kesti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kestiği açılış kurdelesi parçasını hatıra olarak cebine koyduğu anlara ait video ise sosyal medyada ilgi gördü.