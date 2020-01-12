Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasında görüşme başladı.
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