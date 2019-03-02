Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Muharip Uçak Projesi için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Muharip Uçak Projesi hakkında ""Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz, 2023’de milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da göklerde göreceğiz, 2031’de envantere alacağız" dedi.