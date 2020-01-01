Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan canlı yayında önemli açıklamalar (01 Ocak 2020 Çarşamba)
Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay. önemli açıklamalarda bulunu.
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