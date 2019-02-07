Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun “Türkiye için bir fikriniz varsa başımızın üstünde yeri var..."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ‘‘Ülkem İçin Bir Fikrim Var’’ projesi başlattı! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun açıklamasında “Ülkem İçin Bir Fikrim Var projesi milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı”“2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı bir yıl olarak hayal ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından da "Bade kızımız gibi yürekten 'canım ülkem' diyenler… Sizin de Türkiye için bir fikriniz varsa başımızın üstünde yeri var..." başlığı ile bir video paylaştı.