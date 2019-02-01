Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Farettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye’nin rolü ve İletişim Başkanlığının bu süreçte üstlendiği fonksiyona ilişkin şunları kaydetti: “Cemal Kaşıkçı cinayeti, işlendiği yer ve yaşanan vahşetin boyutu itibarıyla tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Dolayısıyla dünya çapında bir yankı uyandırdı. Ancak ilginç bir şekilde ilk anlardan itibaren bazı ülkeler, yayın organları ve kuruluşların cinayetin üstünü örtme çabalarına şahitlik ettik. Hatta çeşitli çarpıtmalarla olayın faturasını Türkiye'ye yıkma girişimlerini izledik. Esasen bu girişimler de söz konusu planlı cinayetin bir boyutuydu. Eğer Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, kararlı tutumu olmasaydı bu cinayet örtbas edilecekti. Cumhurbaşkanımızın bu tutumu üzerine biz de bu menfur cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmak için elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Aleyhimize yürütülmeye çalışılan kara propaganda söylemlerinin hepsini açık delillerle çürüttük"