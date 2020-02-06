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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar | Video
06.02.2020 | 21:28

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, "Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür. Yaraların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici." dedi. Kalın, İdlib konusunda ise "Askeri gözlem noktalarımız yerinde kalacak. Rejimin yapacağı hatanın çok net yanıtları olacak." ifadelerini kullandı. ABD'nin sözde barış planına ilişkin de konuşan Kalın, "Barış planı değil mahrumiyet ve yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir. Ariel Şaron planıdır." ifadelerini kullandı. AP'de yaşananan skandala ilişkin olarak ise, "Teröristlerin açıkça propoganda yaptığı bir platforma dönüşmüştür. Bu toplantıya katılanlar terörizme açıkça destek vermişlerdir." dedi.

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