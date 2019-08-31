Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.

Filmde "Biz bu ruhu tanıyoruz" vurgusuyla Malazgirt Zaferi'nden Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'a kadar şehitler anıldı. Millet Camisi İmamı Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yaptı.