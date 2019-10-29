Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Rasulayn'daki askerlerden canlı bağlantı
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OTOMATİK OYNAT
02:39
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
02:34
Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24
00:58
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19
05:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 29.10.2019 | 11:15
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'da! 29.10.2019 | 11:09
01:57
Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'e akın ediyor 29.10.2019 | 10:31
00:33
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video 28.10.2019 | 23:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı 28.10.2019 | 15:28
01:14
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Ankara yabancı uyruklu 20 terör şüphelisi gözaltına alındı 28.10.2019 | 10:38
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Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi 28.10.2019 | 09:54