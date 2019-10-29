Web TV Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Tel Abyad'da görev yapan askerlerden canlı bağlantı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Tel Abyad'da görev yapan askerlerden canlı bağlantı

29.10.2019 | 21:04

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OTOMATİK OYNAT

02:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Tel Abyad'da görev yapan askerlerden canlı bağlantı 29.10.2019 | 21:04
02:39
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Rasulayn'daki askerlerden canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:54
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
Başkan Erdoğan 29 Ekim Resepsiyonu'nda konuştu "Güvenliğimiz söz konusu olunca kimseden icazet almayız" 29.10.2019 | 20:22
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Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24
00:58
Şehit cenazesinde gülerek sohbet eden CHP Milletvekili Başarır'ın tepki çeken görüntüleri 29.10.2019 | 16:26
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
İstanbul'da eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı 29.10.2019 | 13:20
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu 29.10.2019 | 11:15
08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'da! 29.10.2019 | 11:09
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Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'e akın ediyor 29.10.2019 | 10:31
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video 28.10.2019 | 23:01
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CHP'li belediye sayesinde Maltepe'de çöp dağları geri döndü. Vatandaş, ilçenin adını 'çöptepe' olarak kullanıyor 28.10.2019 | 21:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı 28.10.2019 | 15:28
01:14
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: YPG, DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktı 28.10.2019 | 15:25
09:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan DEAŞ elebaşı Bağdadi hakkında flaş açıklama 28.10.2019 | 13:26
06:22
Rusya'ya verilen sürenin dolmasına saatler kala Rusya'dan askeri bir heyetin Ankara'ya geleceği açıklandı 28.10.2019 | 12:45
01:22
Ankara yabancı uyruklu 20 terör şüphelisi gözaltına alındı 28.10.2019 | 10:38

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