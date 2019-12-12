Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl 'edebiyat' alanında Nuri Pakdil, 'müzik' alanında Mazhar- Fuat- Özkan, 'sinema' alanında Mesut Uçakan, 'resim' alanında Devrim Erbil, 'geleneksel sanatlar' alanında Fuat Başar, 'mimarlık' alanında Doğan Kuban, 'sosyal bilimler' alanında ise Ahmet Yaşar Ocak, layık görüldü. Bu yılki 'vefa ödülü'nün ise Ahmet Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Ağustos ayında Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat'tan Van'ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti.

İşte ödül alan isimler:

VEFA ÖDÜLÜ

Ahmet Haluk Dursun (1957-2019) Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla.

EDEBİYAT

Nuri Pakdil (1934-2019): Yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıyla.



MÜZİK

Mazhar-Fuat-Özkan (1971-günümüz): Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.



SİNEMA

Mesut Uçakan (1953- ): Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.

RESİM

Devrim Erbil (1937- ): Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.

GELENEKSEL SANATLAR

Fuat Başar (1953-): Hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla.

SOSYAL BİLİMLER

Ahmet Yaşar Ocak (1945-): Tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla.

MİMARLIK

Doğan Kuban (1926-): Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla.