Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Güvenli bölge için yapılan mutabakatların ardından YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye-ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.