Web TV Türkiye Cumhurbaşkanlığından 3600 Ek Gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanlığından 3600 Ek Gösterge açıklaması

24.12.2019 | 20:24

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları sonrası soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere , öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. İşte İbrahim Kalın'ın 3600 Ek Gösterge sorusu hakkında yaptığı açıklama...

Bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere , öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.

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