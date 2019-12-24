Web TV Türkiye Cumhurbaşkanlığından 'Libya'ya asker gönderilecek mi?' sorusuna açıklama

Cumhurbaşkanlığından 'Libya'ya asker gönderilecek mi?' sorusuna açıklama

24.12.2019 | 20:23

Son dakika haberi! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Libya'da meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz' dedi ve 'Libya'ya asker gönderilecek mi?' sorusunu yanıtladı.

Libya'da süreci yakından takip ediyoruz. Burada biz muhataplarımızla bir araya geldiğimizde burada sadece siyasi bir çözümün mümkün olacağını ifade ediyorlar. Ancak meşru hükümeti hedef alan Hafter tarafına destek vermeye devam ediyorlar. Ocak ayında yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanımızın da katılması öngörülüyor.

Biz meşru hükümetin yanında yer almaya ve gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Zor günlerde Libya halkını yalnız bırakmayacağız.

27 Kasım'da Libya ile iki anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalardan rahatsızlık duyan çevreler var.

Libya ile sonra derece şeffaf bir anlaşma yaptık diğer ülkeleri rahatsız edecek bir şey yok.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak bir huzur ortamının tesis edilemeyeceğini herkes bilmeli. Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez.

Güvenliğimiz Misak-i Milli sınırlarının dışında başlar. Sahada ve masada güçlü olmak Türkiye açısından bir tercih değil zorunluluktur.

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