Altın 2020'de ne kadar kazandıracak? Altına yatırımcısına rekor kar! Cumhuriyet Altını 2019'da yüzde 32 kar getirdi!

Açık ara farkla altın yine yatırımcılar için en çok kazandıran yatırım aracı oldu! 2019 yılında; Cumhuriyet Altını yatırımcısına yüzde 23 kar ettirerek yatırımda en güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatladı! İşte 2019'da en çok kazandıran yatırım araçları ve 2020 yılında en çok kazandıracak yatırım araçları ve beklentiler...