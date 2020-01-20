Cumhuriyet'in Kanal İstanbul iftirasına Bakan Albayrak'tan sert cevap

Cumhuriyet yine bir yalan habere imza attı. "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan’ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza atan Cumhuriyet ile ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur" denildi. Açıklamada “Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır.” denildi.