Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı
Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için TBMM'ye sunulan tezkere kabul edildi. Türkiye hem kendi hem de dünya mazlumlarının geleceği için attığı Libya adımı batının şer eksenini korkuturken, içerde de CHP, HDP ve İP Libya tezkeresine karşı çıkıyor. Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından Türkiye'nin Libya'da ne işi olduğunu tek tek böyle anlattı.
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