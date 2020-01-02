Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işinin olduğunu tek tek böyle anlattı

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için TBMM'ye sunulan tezkere kabul edildi. Türkiye hem kendi hem de dünya mazlumlarının geleceği için attığı Libya adımı batının şer eksenini korkuturken, içerde de CHP, HDP ve İP Libya tezkeresine karşı çıkıyor. Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından Türkiye'nin Libya'da ne işi olduğunu tek tek böyle anlattı.