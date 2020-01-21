Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor

1 Mayıs 2019'da başlayan 'dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması' bu yılda devam ediyor. Uygulama kapsamında 2,5 milyon hanede 10 milyon vatandaşın aylık 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir?