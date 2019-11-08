Dar gelirliye 20 yıl vadeli ucuz konut kredisi müjdesi

Bakan Albayrak, dar gelirlileri kira öder gibi ev sahibi yapacak yeni finansman modelini açıkladı. Buna göre, asgari ücretliler Türkiye tarihinde görülmemiş bir faiz oranıyla, 20 yıl vadeli kredi kullanarak ev sahibi olacak. Konuyla ilgili olarak Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.