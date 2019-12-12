DenizBank’tan 1,1 milyar dolarla yılın en büyük taze finansmanı

DenizBank, uluslararası piyasalardan bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon kredisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, söz konusu kredinin DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirtti.