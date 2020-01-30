Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti

Yakın zamanda art arda meydana gelen depremler, emlak fırsatçılarını da gündeme getirdi. Elazığ’da yaşanan depremden sonra gündeme gelen emlak fırsatçıları için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gerekli önlemlerin alındığını ve gereken kişiler için soruşturma başlatılacağına değindi.

İstanbul'da da yaşadıkları yerlerden dayanıklı binalara taşınmak isteyen vatandaşlar da yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldılar. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, gelinen son durumu A Haber'e değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY, ŞİŞLİ EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU YERLER"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa: "Talep olduğundan dolayı fiyatlar yükselmeye başladı. Birkaç gün içerisinde %10-15 gibi artış görüldü. Tamamen arz ve talebe bağlı olarak gelişen bir olaydır. Bu açıdan siz bu fiyata çıkamazsınız gibi bir şey söylemek mümkün değildir. En fazla artışın olduğu bölgeler, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Fatih gibi İstanbul'un ana merkez ilçeleri var. Bu ilçelere yoğun bir talep var." ifadelerinde bulundu.