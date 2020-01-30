Web TV Türkiye Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti

Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti

Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti
30.01.2020 | 12:46

Yakın zamanda art arda meydana gelen depremler, emlak fırsatçılarını da gündeme getirdi. Elazığ’da yaşanan depremden sonra gündeme gelen emlak fırsatçıları için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gerekli önlemlerin alındığını ve gereken kişiler için soruşturma başlatılacağına değindi.

İstanbul'da da yaşadıkları yerlerden dayanıklı binalara taşınmak isteyen vatandaşlar da yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldılar. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, gelinen son durumu A Haber'e değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY, ŞİŞLİ EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU YERLER"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa: "Talep olduğundan dolayı fiyatlar yükselmeye başladı. Birkaç gün içerisinde %10-15 gibi artış görüldü. Tamamen arz ve talebe bağlı olarak gelişen bir olaydır. Bu açıdan siz bu fiyata çıkamazsınız gibi bir şey söylemek mümkün değildir. En fazla artışın olduğu bölgeler, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Fatih gibi İstanbul'un ana merkez ilçeleri var. Bu ilçelere yoğun bir talep var." ifadelerinde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti 01:21
Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti 30.01.2020 | 12:46
İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 01:36
İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 30.01.2020 | 12:43
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 02:59
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 30.01.2020 | 12:17
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 00:32
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 30.01.2020 | 12:08
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 19:00
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 30.01.2020 | 10:56
Kapan-5 Gabar Operasyonunun başlatıldığı bildirildi 02:22
"Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi 30.01.2020 | 10:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 30.01.2020 | 09:19
Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti 02:14
Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti 30.01.2020 | 00:07
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 08:56
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 29.01.2020 | 17:56
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 29.01.2020 | 17:40
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 03:05
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 29.01.2020 | 17:14
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 01:51
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 29.01.2020 | 17:00
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 16:57
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 29.01.2020 | 16:59
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 06:53
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 29.01.2020 | 16:26
Türk bilim insanlarından yeni buluş 03:59
Türk bilim insanlarından yeni buluş 29.01.2020 | 15:09
Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz 02:12
Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz 29.01.2020 | 14:31
Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor 04:39
Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor 29.01.2020 | 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar 29.01.2020 | 13:16
O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı 01:28
"O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı" 29.01.2020 | 13:02
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 17:52
AK Parti'den Trump'ın skandal kararına çok sert tepki 29.01.2020 | 12:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN