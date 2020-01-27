Web TV Türkiye Deprem sigortası neden önemli?

Deprem sigortası neden önemli?

27.01.2020 | 14:36

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası, deprem sigortasının önemi bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Sigortaları Acente Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı, DASK’ın önemini A Haber’e değerlendirdi.

İlk 24 saat içinde ulaşan hasar ihbar sayısının 2000'i geçtiğini belirten Bağcı, süreç bittikten sonra bu rakamın 25 bine çıkmasını beklediklerini açıkladı.

"DEPREM SİGORTASINDA BİNA YAŞININ ÖNEMİ YOK"

İSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı: "Doğu Anadolu içinde en düşük sigortalılık oranı Elazığ'dır. Bu çok düşük bir orandır. Sigortalı olandan sigortadan hasarını karşılayabilecekler. Bu noktada öncelikle poliçeleri yaptıkları sigorta acentelerini aramaları gerekir. Acenteler bu noktada çok ciddi destek sağlayacak ve yardımcı olacaktır. Acentelere ulaşamazlarsa DASK'a hasar ihbarda bulunabilirler. Buna ek olarak eşyalar zorunlu deprem sigortasında sigortalı değildir, sadece bina sigortalıdır. Bir evin sigortası; binanın kalitesine ve olduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Sigortalar yıllık olarak, 39 liradan 250 liraya kadar çıkabiliyor. Bunu da taksitle ödeyebiliyorlar. Doğu Anadolu Bölgesinden çok ciddi bir talep artışı var. Ancak şuan için Elazığ bölgesinde hasarlı binalarda sigortayı başlatamıyoruz, öncesinde binalarda hasar tespitte bulunmamız gerekiyor." ifadesinde bulundu.

Sigortalarda bina yaşının önemi olmadığını belirten Bağcı: "Zorunlu deprem sigortasına tabi olan evlerde yıla bakmıyoruz. Red etmeden sigortasını yapıyoruz ancak 1999'dan çıkan deprem yönetmeliğine göre, 5 yaşına kadar olan evlerde eski evlere prim daha ucuz oluyor. Daha eski evlerde az bir prim farkıyla sigortalanabiliyor." şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem sigortası neden önemli? 07:38
Deprem sigortası neden önemli? 27.01.2020 | 14:36
Elazığ'daki 6,8'lik depremim kan donduran sesini böyle anlattı... 3 kere güm güm... 02:00
Elazığ'daki 6,8'lik depremim kan donduran sesini böyle anlattı... "3 kere güm güm..." 27.01.2020 | 14:33
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçileri haklarını alabilmek için eylem başlattı 01:37
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçileri haklarını alabilmek için eylem başlattı 27.01.2020 | 14:28
Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma 01:30
Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma 27.01.2020 | 14:21
Deprem vergileri ile kentsel dönüşüme 35 Milyar TL harcandı 05:25
"Deprem vergileri ile kentsel dönüşüme 35 Milyar TL harcandı" 27.01.2020 | 12:25
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 12:18
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 03:30
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:47
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:19
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 04:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 11:26
İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı 04:59
İstanbul merkezli Bylock operasyonu: 14 gözaltı 27.01.2020 | 11:06
Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar 00:56
Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar 27.01.2020 | 10:56
Reel Kesim Güven Endeksi, 0,5 puan artarak 104,1 oldu 06:27
Reel Kesim Güven Endeksi, 0,5 puan artarak 104,1 oldu 27.01.2020 | 10:13
AFAD'dan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklaması! 27 Ocak 2020 Pazartesi 03:35
AFAD'dan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklaması! (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 10:06
Mehmetçiğin enkaz altındaki yaralıya bu seslenişi Türkiye’yi ağlattı... Tamam geldik ablam 02:44
Mehmetçiğin enkaz altındaki yaralıya bu seslenişi Türkiye’yi ağlattı... "Tamam geldik ablam" 27.01.2020 | 09:55
Elazığ'da deprem bölgesinden son gelişmeler... 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:30
Elazığ'da deprem bölgesinden son gelişmeler... (27 Ocak 2020 Pazartesi) 27.01.2020 | 09:18
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 15:21
Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar 26.01.2020 | 20:44
Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı 00:25
Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı 26.01.2020 | 20:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 11:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'daki depreme ilişkin A Haber'e konuştu 26.01.2020 | 17:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN