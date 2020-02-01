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Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan yanıt | Video

Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan yanıt | Video
01.02.2020 | 11:01

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından deprem vergileri ve yapılan harcamalara ilişkin bir video yayınlandı. İletişim Başkanlığı, 17 yılda toplam 147,2 milyar TL deprem vergisi toplandığını, 17 yılda deprem bölgelerine yapılan harcamanın ise 1,21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

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