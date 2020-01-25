Depremde enkaz altındaki yaralıların konuşmalarına ait ses kayıtları ortaya çıktı!

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.