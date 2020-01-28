Depremden hayvanları telef olan besicilere devlet desteği

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası besicilerde büyük zarar gördü. Şuana kadar 48 ahırın yıkıldığı, 86 büyükbaş ve 115 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi alındı. Buna yönelik hükümetin besicilere destek vereceği öğrenildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı bugün itibari ile başladı. Bölgede aynı zamanda yem desteğinin de verileceği bilgisi de alındı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan A Haber’e sürece ilişkin detayları anlattı.

"ONLARCA KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ VE 60 TON YEM BÖLGEYE ULAŞTI"

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan: "Depremin ilk saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kabine üyelerinden birçok bakanımız alana intikal ettiler. Bu noktada ben bütün devlet erkanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Bizlerde tarım ve orman teşkilatları olarak köylerde hayvancılıkla ve tarımla uğraşan çiftçi ve üreticilerimiz yaralarını sarmak için çalışmalarımızı başlattık. Depremden hemen sonra ekiplerimizi oluşturduk ve tespitlerimizi yaptık. İlk etapta yapılan tespitlerde, 59 köyümüzde 48 tane tamamen yıkılan ahırımız mevcuttu, 152 tanede kullanılmaz ahırımız vardı. Bunun üzerine Sayın Bakanımızın talimatı ile Urfa'dan gelen küçükbaş hayvanlarımız bölgeye gönderildi. Aynı şekilde büyükbaş hayvanı telef olanlarda TİGEM tarafından Erzurum bölgesinden temin edildi, onların da dağıtımını dün itibari ile başlattık ve devam edecektir. Buna ek olarak 60 ton yemde bölgeye ulaştı. Ahırlar yıkıldığı için de yine Bakanlığımız desteği ile çadırlarımızı tedarik ettik. Çok hızlı bir şekilde dağıtımlarımızı yapıyoruz. Çünkü çiftçimizin ve üreticimizin mağduriyetini bizlerin bir an önce gidermesi gerekiyor." ifadelerinde bulundu.