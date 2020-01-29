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Depreme dayanıklı yapı nasıl anlaşılır? Yapıların sağlamlığı için nelere dikkat etmek gerekir?

29.01.2020 | 11:33

Dünya’da ve Türkiye’de depremler devam ederken en önemli konuların başında yapıların sağlamlığı geliyor. Yüksek Mühendis Ogün Şimşek konuya ilişkin görüşlerini A Haber’e değerlendirdi.

"BİNA YAPILDIKTAN SONRAKİ DENETİMLER ÇOK ÖNEMLİ"

Yüksek Mühendis Ogün Şimşek: "Binalarda kullanılması gereken betonlar 20 skalasındadır. Eğer bu sayının altında bir beton kullanılırsa deprem dalgalarına gerekli dayanımı sağlayamazlar. Bağlı oldukları demirlerden kurtularak bağımsız hareket etmeye başlarlar. İyi beton kullanımından sonraki aşama ise bağlayıcılardır. Binanın iç aksamdaki bağlantıların kuvvetli olmasına ve demir aralıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü deprem esnasında binaya sağlamlık verebilmesi için demirin beton tarafından sarılması lazım. Bu iki nedenin önemi ise, 1. Demirin beton içerisindeki paslanmasını engelliyor. 2. İse betonla sarılmamış demir deprem anında gerekli reaksiyonu vermiyor. Buna ek olarak elbette binanın yaşanabilir hale geldikten sonraki durumu için denetimlerde çok önemlidir. Çünkü binayı yaptıktan sonra denetlemek, yapım anında denetlemekten çok daha zordur." şeklinde konuştu.

Binalarda alan genişletmek için kolon kaldırımının büyük bir risk oluşturduğunu belirten Şimşek: "İçerisinde bir yaşam başlattıktan sonra ticari ve estetik kaygılarla binalara yapmış olduğumuz eklemeler ve çıkartmalar son derece tehlikedir. Çünkü bu durum, mimar ve mühendislerin bina ile ilgili yapmış olduğu statik hesapları değiştiriyor. Bina 4 ayağı üzerinde bir masa gibi dururken birden 3 bacağa düşerek dengesi bozuluyor. Hiç deprem olmadan da bu binalar statik bozulmalardan dolayı yıkılabiliyor." ifadelerinde bulundu.

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